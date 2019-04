Petitie tegen knip in Burchtstraat maar ook tegenstand tegen petitie Bart Mertens

14u45 6 Leuven Een aantal handelaars uit Wilsele is bezorgd over de geplande knip in de Burchtstraat in Leuven. Ze vrezen klanten te verliezen als klanten niet langer van de Vaartkom in de richting van de Mechelsesteenweg kunnen rijden.

Komt er een knip in de Burchstraat? Honderd procent zeker is dat nog niet, maar het idee ligt wel al een hele tijd op de tafel. Enkele handelaars in Wilsele hopen dat de knip er niét komt, want ze vrezen omzetverlies.

De bedoeling van de knip zou zijn om het onmogelijk te maken om met de auto van de Vaartkom via de Burchtstraat in de richting van de Mechelsesteenweg te rijden. De handelaars denken dat die ingreep een impact zal hebben op hun omzet. Ze zijn ondertussen een petitie begonnen en hebben al zo’n 500 handtekeningen verzameld. Toch is niet iedereen het eens met de petitie. Tegenstanders menen dat het eindelijk maar eens gedaan moet zijn met de filevorming in de Burchtstraat. Ze rekenen op schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) om door te zetten en de knip toch te realiseren.