Peter Willems nieuwe CEO bij OHL ““Duurzame eersteklasser met meer supporters” Herman Meersseman/Bart Mertens

12 januari 2019

10u30 0 Leuven Peter Willems is de nieuwe CEO van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven. Willems wil van OHL een stabiele club in 1A maken die nog meer supporters aantrekt. “De Thaise eigenaars en de mensen van Leicester City beloofden dat OHL gaandeweg geleid zou worden door Belgen en zij houden woord”, klinkt het. “Na het overlijden van Khun Vichai heeft zijn zoon Khun bevestigd dat er niets verandert in het engagement van de King Power Group.”

Om een nieuwe CEO te vinden in opvolging van de ‘bedankte’ Paul Van Der Schueren waarna King Power Group -de eigenaar van voetbalclub OHL- een headhunterbureau inschakelde om de functie in te vullen. Op die manier kwam OHL terecht bij Peter Willems. Die laatste verliet 13 jaar geleden de Leuvense regio om te gaan wonen in het Zwitserse Nyon waar hij tot eind december van het voorbije jaar de belangrijkste Belgische vertegenwoordiger was in de Uefa, de vereniging van Europese voetbalbonden. Hij was er hoofdverantwoordelijke voor de merk- en marketingstrategieën.

“Dit voelt als thuiskomen”, zegt hij. “Mijn bedoeling is, van OHL een duurzame eerste klasse A-club te maken, de Leuvense eigenheid van de club te vrijwaren en meer fans warm te maken voor OHL. Het is zeker niet zo dat ik weg wou bij Uefa. Had ik het telefoontje van dat bureau niet gekregen dan werkte ik nog steeds in Zwitserland. Maar na gesprekken met de mensen van de ‘board’ (directiecomité) van de club en met eigenaar ‘Khun Top’ Srivaddhanaprabha, zoon van de verongelukte voorzitter ‘Khun Vichai’, was ik ervan overtuigd dat dit een mooie uitdaging was voor mij.”

Ik wil bedrijven uit de Leuvense regio warm maken voor OHL Peter Willems, CEO Oud-Heverlee Leuven

Als nieuwe CEO van OHL gaat Peter Willems nu op zoek naar bijkomende financiële middelen. “Wij willen Belgische investeerders, en liefst van al bedrijven uit de Leuvense regio, warm maken om zich achter de club te scharen. De Thaise eigenaars en de mensen van Leicester City beloofden dat OHL gaandeweg geleid zou worden door Belgen en zij houden woord”, zegt Willems. “Naast mij als CEO, werd Marc Tordeur aangesteld als ‘head of operations’. En op 21 januari treedt Filip Van Doorslaer, director of marketing bij de Belgische voetbalbond, bij OHL in functie als hoofd van de commerciële afdeling. Maar ik blijf dagelijks contact houden met de Thaise en Engelse mensen die OHL genegen zijn, en met de board. Het zou dom zijn, niet van hun expertise gebruik te maken en van hen te leren”, vertelt Peter Willems die overigens zelf nog voetbalde bij de tweede ploeg van Zwarte Duivels Oud-Heverlee - één van de drie clubs dit later tot OHL fuseerden. Ook bij Sporting OHL was Willems trouwens actief.

Meer supporters

De nieuwe CEO heeft ook op sportief gebied veel ambitie met OHL. “Ook na het overlijden van Khun Vichai blijft het de bedoeling dat OHL een duurzame eersteklasser wordt in de toekomst. Zijn zoon Khun Top heeft mij bevestigd dat er niets verandert in het engagement van de King Power Group tegenover OHL. Als CEO ben ik verantwoordelijk voor alles binnen de club dus moet ik ook bezig zijn met het sportieve. Dit seizoen valt dat sportieve niet mee. Versterking is gewenst en ik wil graag manager Nigel Pearson en TD Wim De Corte helpen bij het zoeken naar versterking. Maar iedereen weet dat wintertransfers moeilijk te realiseren zijn. Het is hoe dan ook de bedoeling na gesprekken met de staf en andere geledingen van de club een plan op te stellen om van OHL een duurzame ploeg in eerste klasse A te maken. Tot slot hoop ik dat de relaties tussen OHL en de stad Leuven ook goed blijven. Een meeting met de nieuwe burgemeester Mohamed Ridouani staat al in mijn agenda. En wat de fans betreft: samen met Stijn Bastiaens, de nieuwe supporter liaison officer van de OHL, zal ik zeker met de supporters samenzitten, naar hen luisteren. We willen hen meer bij de club betrekken. Het is ook een doel om nog meer supporters aan te trekken.”