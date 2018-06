Pendelbus wetenschapspark rijdt deze zondag 02 juni 2018

Op zondag 3 juni laten De Lijn en de stad Leuven voor het evenement VIJF and the City/Shopping Queens uitzonderlijk de gratis pendelbus rijden, tussen het Wetenschapspark en het centrum. Bovendien is 3 juni een koopzondag, dus kunnen reizigers naar Leuven die dag ook gebruik maken van het winkelbiljet van 2 euro. VIJF and the City/Shopping Queens is perfect bereikbaar met de bus, af- en opstappen doe je het best aan de halte Rector De Somerplein. (ADPW)