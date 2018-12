Patrick Vanoppen laat legendarisch bier Peeterman weer brouwen ADPW

25 december 2018

14u57 2 Leuven De Leuvense ondernemer Patrick Vanoppen laat opnieuw van zich horen. De man is absoluut niet vies van een stunt en dat blijkt weer. Vanoppen gaat met zijn brouwerij Breda het in Leuven en omstreken legendarische Peetermanbier opnieuw brouwen. Hij kocht hiervoor de rechten van AB InBev, dat het bier in 1974 uit roulatie nam.

Vanoppen kocht met zijn immobiliënbedrijf Vivinvest enkele herenhuizen op het Hogeschoolplein in Leuven en wil er tegen 2020 een hotel, brasserie en brouwerij Breda in onder brengen. Het gaat om een aantal herenhuizen tussen de Standonckstraat en de Lakenweversstraat.

“Met de brouwerij willen we een aantal oude Leuvense bieren nieuw leven inblazen. Tot dusver deden we dat op beperkte schaal al met de pils Goldor en het witbier Blondor. We zullen ook de Peeterman terug in circulatie brengen, net als andere bieren zoals Adrianus. In afwachting dat we zelf een brouwerij hebben, laten we het brouwen over aan De Kroon in Neerijse”, aldus Bert Crombez, verantwoordelijke voor de biercreatie.

Peeterman werd tijdens de voorbije eeuw gebrouwen door Brouwerij De Eendracht. Die brouwerij werd voor WOII overgekocht door Stella Artois, nu AB InBev. Het was een zurig bier dat in de 18de eeuw in Leuven en ver daarbuiten het populairst was en het verwees ook naar één van de bijnamen van de Leuvenaars. Maar smaken veranderen en met de opkomst van het witbier van Hoegaarden, werd het zurige bier steeds minder populair.

“Wat het zuurgehalte betreft, verschilde de smaak van het bier in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog. We laten de Leuvenaar tijdens de Eindejaarscorrida van 30 december kiezen aan welke versie we op de markt zullen brengen”, aldus Crombez.

Eerder besloot de ondernemende duizendpoot Vanoppen al om het verdwenen pilsbier Goldor nieuw leven in te blazen. Dat bier, van de vroegere brouwerij Breda in de Vaartstraat, verdween in 1976 na 349 jaar.

“Brouwerij Breda werd in 1627 opgericht door Gerard De Rijcke. Hij had van de stad Leuven de toestemming gekregen om in de toenmalige Koeistraat (de huidige Vaartstraat) een brouwerij op te starten. Dankzij de inzet van zijn opvolgers groeide de brouwerij vooral in de 19de en 20ste eeuw uit tot één van de belangrijkste van het Leuvense. Hoewel zijn perceel eigenlijk aan de verkeerde kant van de Dijle lag, is De Rijcke er toch in geslaagd om met de goedkeuring van de stad zich van water te bevoorraden via een zelfgebouwde waterleiding, die onder de straat doorliep tot aan de Dijle in de Sluisstraat”, vertelde Ramon Kenis, secretaris van het Leuvens Historisch Genootschap, daar eerder over. Vanaf 1800 breidden de brouwerijgebouwen zich uit tot ver in het huidige binnengebied van de Colruyt in de Lombaardenstraat.

Concurrentiestrijd

Tot de jaren ’70 overleefde de brouwerij de concurrentiestrijd, maar werd dan opgekocht door ‘brouwerijen Artois’. Zo werd de productie van het bier Goldor stopgezet.