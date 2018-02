Pastabenefiet voor Zorgcirkels Jongdementie 07 februari 2018

Vrienden en kennissen steken komende zondag de handen uit de mouwen ten voordele van 'Zorgcirkels Jongdementie'. In zaal Pakenhof in Heverlee wordt die dag tussen 12 en 20 uur een pastabenefiet op poten gezet. Volwassenen betalen 15 euro voor een pastaschotel, kinderen onder de 12 jaar 10 euro. Reserveren via tamara.uyttebrouck@gmail.com of yvette.janssens55@gmail.com. Donaties zijn ook altijd welkom op het rekeningnummer BE19 3770 9204 0812. (ADPW)