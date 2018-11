Pascale Naessens komt naar Leuven Bart Mertens

15 november 2018

11u45 0 Leuven Niemand minder dan Pascale Naessens komt op zaterdag 17 november naar Leuven voor drie lezingen. In Eggo Leuven op de Tiensesteenweg komt de populaire echtgenote van Paul Jambers spreken over –hoe kan het ook anders- gezonde voeding.

Hoe kan je gezonde voeding integreren in je eigen levensstijl? Het is een vraag waar veel Leuvenaars nog geen pasklaar antwoord op hebben gekregen. Pascale Naessens is een specialiste terzake en opent voor heel wat mensen een nieuwe wereld met gezonde voeding als rode draad. Op zaterdag 17 november 2018 zal Pascale Naessens enkele van haar geheimen prijsgeven tijdens drie lezingen met als titel ‘Wat is het geheim van gezonde voeding en vermageren?’ Die vinden plaats op de Eggo-opendeurdag op de Tiensesteenweg in Leuven om 11, 14 en 16 uur. Deze opendeurdag zal helemaal in het thema staan van gezonde voeding. Naast deze lezingen, zal Pascale Naessens ook haar boeken signeren. Bovendien zal er gekookt en geproefd worden en zullen er wedstrijden plaatsvinden.