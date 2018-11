Pascale Naessens geeft essentie van gezonde voeding weer Stefan Van de Weyer

17 november 2018

18u42 0 Leuven De opendeurdag van Eggo Keukens op de Tiensesteenweg in Leuven stond in het thema van gezonde voeding. Televisiekokkin en culinaire deskundige Pascale Naessens was de uitgelezen figuur om drie lezingen te komen geven over het thema.

Naessens nam de tijd om uit te leggen wat gezond was en wat niet. Onder het credo van “Gezonde voeding: terug naar natuurlijke voeding” en “Wat is het geheim van gezonde voeding en vermageren?” motiveerde ze haar luisteraars om goede keuzes te maken in hun keuken.

Naast haar lezingen, signeerde ze tussendoor haar boeken en konden er vragen gesteld worden. Ze had ook twee koks ter hare beschikking gekregen die onder andere met frisse groentjes kookten, waarvan na afloop uiteraard geproefd kon worden.