Pas op 4 juni uitspraak in zaak over dodelijk ongeval in Sportoase 08 mei 2018

Het Brusselse hof van beroep heeft nog geen uitspraak gedaan in het proces over de dood van de 18-jarige Julien Dumoulin in het zwembad van Sportoase Leuven. Dat gebeurt pas op 4 juni. De uitspraak was voorzien voor enkele maanden geleden, maar door problemen met de redactie van het arrest werd het nog niet uitgesproken. De jongeman werd in juni 2011 in levenloze toestand uit het zwembad gehaald nadat hij het bewustzijn had verloren bij ademhalingsoefeningen. De jongen lag bijna twaalf minuten op de bodem voor de redders hem opmerkten. Volgens de Leuvense correctionele rechtbank had de Sportoase onvoldoende toezicht voorzien. De NV Sportoase Philipssite, dat het Leuvense zwembad uitbaat, had voor het hof van beroep aangevoerd dat het niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor het overlijden. (WHW)