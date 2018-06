Parys: "Leuven wordt duale stad" 14 juni 2018

02u27 0

Twintig procent van de kinderen tussen nul en drie jaar in Leuven groeit op in armoede. Dat blijkt uit de jaarlijkse kansarmoede-index van Kind en Gezin, dat onlangs de resultaten voor 2017 publiceerde. Volgens kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) wordt Leuven op die manier een duale stad: "We zijn een stad van tegengestelden aan het worden: arm versus rijk. Het is onzin dat het stadsbestuur daar geen impact op zou hebben".





Voor de kansarmoede-index kijkt men telkens naar het aantal kinderen dat in dat jaar en de twee voorgaande jaren in kansarmoede opgroeide. Uit die cijfers blijkt dat de kansarmoede voor kinderen in Leuven de afgelopen 5 jaar is toegenomen met 50% "Dat is veel. Te veel", vindt Parys, tevens voorzitter van de Commissie Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebeleid in het Vlaams Parlement. "Het lijkt erop alsof Leuven de afgelopen jaren uit elkaar is gevallen in twee delen: een rijk deel en een arm gedeelte. Een gevaarlijke tendens die we met N-VA Leuven graag willen bestrijden als we daartoe de kans krijgen van de kiezer. Een stijging van 50% is moeilijk te verantwoorden als je weet dat er geen centrumstad is die meer belastingen en retributies ophaalt dan Leuven." Voor 2017 en 2016 maakte Kind en Gezin ook een onderscheid naar de deelgemeenten. Parys wijst op het feit dat het grootste probleem in Leuven Centrum te vinden is. "1 op 3 kinderen in Leuven Centrum groeit op in kansarmoede. In de andere deelgemeenten is dat nog een pak lager." (ADPW)