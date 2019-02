Parys en Dessers clashen over het klimaat Vliegreis met vier naar klimaatconferentie zet kwaad bloed Stefan Van de Weyer

03 februari 2019

14u14 1 Leuven De stad Leuven stuurt tussen 6 en 8 februari vier experts naar de klimaatconferentie in het Catalaanse Cornellà de Llobregat. Leuven won in 2018 de European Green Leaf Award en komt er als ambassadeur zijn ervaringen vertellen. De vier nemen het vliegtuig vanaf Brussel tot in Barcelona. “Met vier op het vliegtuig voor het klimaat, dat geloof je toch niet?”, reageerde Lorin Parys van oppositiepartij N-VA ontgoocheld. David Dessers (Groen) stelt zich op zijn beurt vragen bij de plotse groene identiteit van Parys.

Met de Green Leaf Award beloont een jury van de Europese Commissie de steden voor hun inspanningen rond duurzaamheid en levenskwaliteit.

“Leuven heeft als winnaar van de European Green Leaf Award 2018 (EGLA) een belangrijke ambassadeursfunctie. Inmiddels heeft Leuven een succesvol EGLA-jaar achter de rug en is het nu de beurt aan Cornellà de Llobregat, samen met Horst aan de Maas, om de ambassadeursrol op te nemen als winnaars van de European Green Leaf Award 2019”, klonk het bij het stadsbestuur. “Cornellà de Llobregat organiseert een startconferentie op 7 en 8 februari. Verschillende overheden, academici en onderzoekers zullen aanwezig zijn om kennis op te bouwen. Een coördinator van de dienst duurzaamheid werd afgevaardigd als expert. Daarbuiten gaan nog drie medewerksters van de afdeling Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid mee omdat het een uitgelezen kans voor networking en kennisopbouw zou zijn”, stond in het besluit van de Stad Leuven te lezen.

Dit is de mensen uitlachen in hun gezicht en bovendien op kosten van de Leuvense belastingbetaler Lorin Parys (N-VA)

Lorin Parys (N-VA) vindt dat Groen zo zijn kiezers in hun gezicht uitlacht.

“Dit is werkelijk mensen in hun gezicht uitlachen en dit bovendien op kosten van de Leuvense belastingbetaler en dit om klimaatambassadeur te gaan spelen. In Leuven wil het stadsbestuur het aantal vliegtuigreizen van Leuvenaars met de helft verminderen. Maar wat is het eerste dat ze doen? De schepen van Groen stuurt vier duurzaamheidsambtenaren met het vliegtuig naar Barcelona voor een klimaatconferentie, dat geloof je toch niet? Net nu bekend raakte dat het stadsbestuur in alle stilte het doel om Leuven klimaatneutraal te maken met twintig jaar uitstelde, omdat de elf miljoen euro die ze al investeerden nauwelijks resultaat opleverde. Voor Groen geldt dus, luister naar wat we zeggen, maar kijk vooral niet naar wat we zelf doen”, klonk het bij Parys die met scherp schoot. “Dat doet me denken aan vorig jaar, toen het stadsbestuur twee ambtenaren op het vliegtuig zette naar Indië, om daar een stad, Gwalior, bij te staan met hun waterproblematiek. Daar aangekomen bleek dat de waterproblemen veroorzaakt werden door moessonregens en laat dat nu net het soort probleem zijn waar we in Leuven niet veel ervaring mee hebben. Bovendien bleken de waterproblemen nogal mee te vallen aangezien de stad op een berg bleek te liggen.”

Bij Groen zijn ze niet onder de indruk van het verbale geweld, zeker niet schepen van duurzaamheid David Dessers.

“In verband met zijn conclusies omtrent Leuven 2030 en 2050 gaat Parys kort door de bocht. We wisten al sinds 2013 dat het tegen 2030 onhaalbaar ging zijn. Dit op basis van wetenschappelijke onderzoeken van de KU Leuven. Het renoveren van zoveel woningen en gebouwen op die korte termijn is onhaalbaar, anders verandert Leuven in een grote werf”, opent hij. “Om met het openbaar vervoer naar ginds te gaan, dat ging te lang duren. Ons personeel vliegt amper, maar we gaan er ondermeer vertellen hoe het Leuven als laureaat van die prijs verging. Ik werk samen met schepen Thomas Van Oppens een beleidskader uit omtrent vliegreizen. Indien we goede alternatieven vinden, kunnen we werken aan een vaste aanpak. We compenseren trouwens deze vluchten, we geven centen aan bijvoorbeeld projecten die bomen aanplanten”, vervolgt Dessers. “De voorbije weken ridiculiseerde Parys overigens de klimaatspijbelaars. In hun kiesprogramma en het oppositiemanifest van N-VA moet ik bovendien met een vergrootglas zoeken naar het klimaat. Het is goed dat Parys zich opeens profileert als groene jongen, we zullen zien of dat groene schoentje hem past. We zijn benieuwd hoe zijn nieuwe rol als eco-activist hem zal afgaan.”