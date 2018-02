Parket ziet blote piemel door de vingers 03 februari 2018

03u09 0 Leuven Een 74-jarige dame uit Leuven heeft haar 44-jarige buurman voor de rechter gesleept op beschuldiging van belaging en openbare zedenschennis.

De vrouw kon de man fotograferen toen hij zich in de zomer van 2014 in vol ornaat naar haar keerde. Maar de procureur wilde geen straf vorderen. De burgerlijke partij kon niet veel bewijsstukken aanbrengen en de verdediging had een heel ander verhaal. "Er is al jarenlang een geschil omtrent een bouwvergunning die mijn cliënt gekregen heeft", aldus de advocaat van de veertiger. "Mevrouw kon dat niet verkroppen. Toen hij op een dag in zijn tuin liep en de buurvrouw opnieuw haar camera bovenhaalde, werd het mijn cliënt te veel." De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak. Het vonnis volgt over een maand, op 2 maart. (KAR)