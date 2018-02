Parket-generaal in beroep snoeihard voor agressieve agenten 07 februari 2018

02u58 0 Leuven Twee voormalige inspecteurs van de Leuvense politie dreigen ook in beroep veroordeeld te worden voor buitensporig geweld tegen een jongen van 16 jaar. Hij werd in de verhoorkamer tot bloedens toe geslagen. Het parket-generaal vordert de bevestiging van de acht maanden met uitstel die ze in eerste aanleg kregen.

"Disproportioneel, onrechtmatig geweld waarbij twee agenten hun machtspositie misbruikten", verwoordde het parket-generaal de feiten. De toen 16-jarige jongen werd op 12 juli 2014 opgepakt voor openbare dronkenschap. Een banaal voorval, zoals er elke avond wel meerdere gebeuren. In de verhoorkamer liep het echter totaal uit de hand.





Voor het Brusselse hof van beroep werden de beelden van het politiegeweld op een groot scherm getoond. Daarop is te zien hoe inspecteur P.V. (39) de tiener een stevige duw geeft. Na de eerste duw escaleerde het geweld. Andere collega's kwamen V. bijstaan en de weerloze tiener moest verschllende vuistslagen van V. en zijn collega D.P. (30) incasseren. Daarna werd hij op een bureau in toom gehouden, terwijl het bloed van zijn aangezicht op de grond sijpelde.





Excuses kregen de twee agenten na 3,5 jaar nog niet over hun lippen. "Het waren wij die met geweld geconfronteerd werden", aldus de agenten.





Het parket-generaal was gechoqueerd door het harde, nodeloze geweld van de twee. "Dat ze nooit enige spijt toonden of hun excuses aanboden stoort me mateloos. P.V. gaf de eerste duw en liet zich gaan in buitensporig geweld. D.P. deed hier vervolgens nog een schepje bovenop."





"Beelden zeggen alles"

Arnaut De Schreye, die het slachtoffer verdedigde, hield het kort en bondig. "In deze zaak zeggen de beelden alles. De verdediging mag uren pleiten, maar wat we op de beelden zien, kunnen ze niet van tafel vegen. Eigenlijk zijn we gelukkig dat mijn cliënt 'slechts' hoofdpijnen en tandproblemen heeft overgehouden aan het gedrag van deze agenten."





Op 20 februari komt de verdediging aan bod. (WHW/KAR)