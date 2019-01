Parkabdij gaat bier ‘Quirinus’ brouwen Bart Mertens

28 januari 2019

15u16 0 Leuven De restauratie van de Abdij van Park in Heverlee gaat gestaag verder en stilaan ontwikkelen er zich nieuwe activiteiten op de site. Zo zal er in de toekomst ook bier worden gebrouwen. “Het gaat om het nieuwe bier ‘Quirinus’. Die naam verwijst naar de patroonheilige van de Duitse stad Neuss die nauw verbonden is met de Parkabdij”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

De Leuvense gemeenteraad buigt zich vanavond over een samenwerkingsovereenkomst met Bra-Pa om een microbrouwerij te realiseren in de Parkabdij in Heverlee. Of met andere woorden: er zal in de toekomst bier worden gebrouwen in de populaire toeristische trekpleister. “Dat klopt”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “De restauratie van het gastenkwartier staat op het programma en het is inderdaad de bedoeling om daar een nieuw bier te gaan te brouwen. Dat bier krijgt de naam ‘Quirinus’. De Abdij van Park heeft al een bier in de aanbieding maar dat wordt gebrouwen in Ierland. Meer zelfs, het mag zelfs niet worden gebrouwen in de Parkabdij wegens een exclusieve concessie. We kijken dus uit naar ‘Quirinus’.”

Meerwaarde

Het recept zou al op punt staan maar om de microbrouwerij op te starten, moeten uiteraard eerst de werkzaamheden aan het gastenkwartier worden uitgevoerd. “We mikken op eind 2019 om voor het eerst te kunnen proeven van het nieuwe bier. Ik ben uiterst benieuwd maar het staat nu al vast dat ‘Quirinus’ een meerwaarde zal zijn voor de mensen die de Abdij van Park bezoeken”, aldus schepen Vansina.

De naam ‘Quirinus’ is trouwens niet toevallig gekozen. Quirinus is de patroonheilige van de Duitse stad Neuss en die is nauw verbonden met de Parkabdij in Heverlee. “Vroeger kwamen de mensen vaak op bedevaart omwille van de relieken van heilige Quirinus die in de abdij worden bewaard. Museum Parkabdij organiseerde in 2016 nog een tentoonstelling over de genezingsverhalen van de bedevaarders die naar Heverlee kwamen sinds de 13de eeuw.”

Vredesbeiaard

De stad Neuss is uiteraard ook sterk verbonden met de Parkabdij omwille van de nieuwe Vredesbeiaard in de abdijkerk. “Voor de financiering van de 40 klokken in de toren konden we rekenen op giften van bedrijven en particulieren uit Leuven en uit Neuss. Beide steden onderhouden contacten met elkaar sinds enkele jaren geleden in Neuss herontdekt werd dat een bataljon reservisten uit die stad een belangrijke verantwoordelijkheid droeg in de verwoesting van Leuven in augustus 1914. Het project werd ook geselecteerd in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).