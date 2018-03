Paridaens wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 13 maart 2018

02u43 0 Leuven Basisschool Paridaens in de Janseniusstraat in Leuven is als allereerste Vlaamse school bekroond met de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Lodewijk De Witte (sp.a), gouverneur van Vlaams-Brabant, kreeg de eer om de prijs te overhandigen tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid.

De prijs is een bekroning voor de jarenlange intensieve samenwerking tussen de kinderen, de buurt, de ouders, de stad Leuven, de lokale politie Leuven en nog vele andere organisaties. "De afgelopen jaren heeft de school talrijke initiatieven genomen zoals het inrichten van de allereerste Leuvense schoolstraat met behulp van een geïntegreerde slagboom (Octopusstraat), een vaste bewegwijzering voor het fietsexamen, schoolfietsen voor alle kinderen en educatieve magnetische verkeersborden. Met deze acties was basisschool Paridaens telkens pionier", zegt David Janssen, leerkracht en lid van de werkgroep Verkeer OP Sschool (VOS). "Na de invoering van de Octopusstraat en metingen hebben we vastgesteld dat er na twee jaar ruim 20% meer fietsende leerlingen en (groot)ouders zijn en dat de fietsenstalling te klein is geworden", voegt verkeersouder Wouter Florizoone er nog aan toe.





Autoloze school

Op termijn wil Paridaens overigens de allereerste autoloze school van Vlaanderen worden. "We blijven niet stil zitten. We willen zo snel mogelijk de fietsenstallingen verder optimaliseren en we zijn iets van plan met de Dijle", besluit leerkracht Patrick Van Welde. (BMK)