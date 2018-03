Paridaens wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 10 maart 2018

Basisschool Paridaens is als allereerste Vlaamse school bekroond met de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Lodewijk De Witte (sp.a), gouverneur van Vlaams-Brabant, overhandigde hem tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. De prijs is een bekroning voor de jarenlange intensieve samenwerking tussen de kinderen, de buurt, de ouders, de stad Leuven, de lokale politie Leuven en nog vele andere organisaties. "De afgelopen jaren heeft de school talrijke initiatieven genomen zoals het inrichten van de allereerste Leuvense schoolstraat met behulp van een geïntegreerde slagboom (Octopusstraat), een vaste bewegwijzering voor het fietsexamen, schoolfietsen voor alle kinderen en educatieve magnetische verkeersborden. Met deze acties was basisschool Paridaens telkens pionier", zegt David Janssen, leerkracht en lid van de werkgroep Verkeer OP School (VOS).





