Paridaens wint prijs 30 maart 2018

De Leuvense school Paridaens is een van de drie winnaars van de wedstrijd in het kader van de jeugdboekenmaand Eureka! Wetenschap en Techniek. De provincie Vlaams-Brabant daagde de scholen uit om met een boek uit de suggestielijst van de jeugdboekenmaand een techniek- of wetenschapsactiviteit uit te werken. Basisschool Paridaens uit Leuven en GBS de Hazensprong uit Haasrode kwamen in onze regio als winnaars uit de bus. Gedeputeerde Marc Florquin: "We wilden de scholen stimuleren om met de fantastische suggestielijst van de jeugdboekenmaand aan de slag te gaan. Zo stimuleren we kinderen om meer te lezen én laten we hen meer in aanraking komen met wetenschap en techniek."





In basisschool Paridaens ontwikkelden juf Bieke en juf Charlotte workshops die de competenties van een wetenschapper in de verf zetten. In GBS De Hazensprong uit Haasrode ging juf Bea in haar klas aan de slag met techniek. Ze maakten kettingreacties aan de hand van het boek 'De kleine Panamarenko'. De winnende scholen ontvangen elk alle boeken op de suggestielijst van de jeugdboekenmaand ter waarde van 500 euro.