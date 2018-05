Paridaens bekroond als meest ondernemende kleuterklas 03 mei 2018

Het Paridaensinstituut in Leuven is onlangs bekroond met een Vlajo Award als meest ondernemende kleuterklas. Voor een publiek van 3.000 enthousiaste jongeren, leerkrachten, docenten en genodigden uit de bedrijfswereld werden in pretpark Walibi de 'Beste studentenondernemingen 2018' bekend gemaakt. Voor de Vlajo-wedstrijd werden de kinderen van het kleuter- en basisonderwijs voor een heuse uitdaging geplaatst. De kleuters moesten in een filmpje laten zien dat ze hun juf/meester zo weinig mogelijk nodig hebben. En minister Crevits gaf de opdracht voor de leerlingen van de lagere school om een originele verwendag te organiseren voor hun directeur. Van het verzamelen van ideeën tot het maken van een plan en de uitwerking ervan moest in de handen van de kinderen liggen. Zij toonden hoe zelfstandig ze al zijn op hun jonge leeftijd. Daarnaast werkten ze ook een project uit om een echt restaurant te organiseren voor de eigen klas.





(ADPW)