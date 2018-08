Parfumdief verwondt winkeldetective Inno 24 augustus 2018

02u30 0

Een twintiger zonder vast adres moest zich voor de Leuvense rechter verantwoorden omdat hij voorbije lente in de Inno in de Diestsestraat in Leuven op heterdaad werd betrapt op een winkeldiefstal. De winkeldetective betrapte de kerel op heterdaad terwijl hij flesjes parfum probeerde te stelen. De man had die verstopt in zijn tas en was buiten gelopen zonder betalen. De winkeldetective sprak hem echter aan en hield de man tegen op straat. Hij kreeg eerst een stevige duw en moest de achttienjarige illegaal tegen de grond werken. De detective was door de duw twee weken tijdelijk arbeidsongeschikt. "Deze man, die illegaal in het land verblijft, is ook gekend onder meerdere aliassen. Ik vraag acht maanden cel voor de diefstal met geweld en nog eens drie maanden cel voor het illegale verblijf in België", aldus de procureur des konings.





Uitspraak bij verstek op 24 september. (SVDL)