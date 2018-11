Papier en karton in brand gestoken ADPW

13 november 2018

10u07 0

In de Platte Lostraat, in de omgeving van de Ontvoogdingstraat, werd er papier en karton in brand gestoken. De bewoner van één van de woningen waartegen het papier gestapeld was bemerkte een brandgeur en ging dadelijk naar buiten om het vuur te blussen. De gevels en regenpijpen van de woningen werden beschadigd, maar door de snelle reactie van de bewoner werd erger vermeden. De brandweer kwam op beide locaties ter plaatse om na te blussen en de politie stelde proces-verbaal op voor opzettelijke brandstichting. Van de brandstichter ontbreekt elk spoor.