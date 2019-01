Pannenkoekenfestijn Terbank voor goed doel ADPW

18 januari 2019

De parochie Terbank houdt deze zondag hun jaarlijks pannenkoekenfestijn. Dat gebeurt in zaal Ter Bancke, op de Tervuursesteenweg in Heverlee. De pannenkoekenbak is enerzijds ten voordele van Samana Terbank, een project voor ziekenzorg, maar ook voor kinderhospitaal ‘Dispensario Bethania’ in Jocotán in Guatemala. Door zulke acties is het voor de Guatemalteken mogelijk om consultaties bij dokter en tandarts te betalen, en om voor ondervoede, zieke volwassen en kinderen te verblijven in het hospitaal. De pannenkoekenbak vindt plaats tussen 15 en 18 uur. Elke bijdrage is vrij.