Pannatornooi vervangt polsstokgala op Tofsportnacht 27 augustus 2018

Leuven Voor de achtste editie van de Leuvense Tofsportnacht werd er gekozen voor een pannatornooi in plaats van het gebruikelijke polsstokgala. Dat had zo zijn redenen.

"We zaten in concurrentie met een ander event dat blijkbaar aantrekkelijker is voor de deelnemers van het polsstokgala. Maar niet getreurd want we hebben een waardige vervanger gevonden in een pannatornooi, eveneens op de Oude Markt. De bezoekers konden toekijken vanop de talrijke terrassen hoe spelers elkaar de voetbal door de benen probeerden te spelen in een pannakooi. Bovendien maakten twee Belgische toppers hun opwachting maken. Zo kon je drievoudig Belgisch kampioen panna Ilyas Touba uitdagen voor een wedstrijdje één tegen één.Tijdens een workshop van Belgisch topfreestyler Filip Meeus kon je dan weer ongelofelijke kunstjes leren met de bal", weet sportschepen Erik Vanderheiden (CD&V). (ADPW)