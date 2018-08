Pannatornooi moet polsstokgala doen vergeten op Tofsportnacht 24 augustus 2018

02u44 0 Leuven Nu zaterdag staat de achtste editie van de Leuvense Tofsportnacht op de agenda met de welbekende Night Run door bekende gebouwen. Helaas is het spectaculaire Polsstokgala op de Oude Markt dit jaar niet van de partij. Maar er is een alternatief.

"We zaten in concurrentie met een ander event dat blijkbaar aantrekkelijker is voor de deelnemers van het Polsstokgala. Maar niet getreurd want we hebben een waardige vervanger gevonden in een pannatornooi, eveneens op de Oude Markt. De bezoekers kunnen toekijken vanop de talrijke terrassen hoe spelers elkaar de bal door de benen proberen te spelen in een pannakooi. Bovendien zullen twee Belgische toppers hun opwachting maken. Zo kan je drievoudig Belgisch kampioen panna Ilyas Touba uitdagen voor een wedstrijdje één tegen één.





Tijdens een workshop van Belgisch topfreestyler Filip Meeus kan je dan weer ongelofelijke kunstjes leren met de bal", weet sportschepen Erik Vanderheiden (CD&V).





Belevenisloop

De andere grote pijler van de Tofsportnacht, de populaire Leuven Night Run, is wel van de partij.





"We hebben samen met Tofsport Leuven en de Hagelandse Running Club alweer een fantastische belevenisloop door de stad uitgestippeld. Verlicht door kaarsen lopen de deelnemers door de mooiste gebouwen van de stad waaronder het stadhuis, het justitiepaleis en de universiteitshallen.





Ook leuk is dat de lopers door de decors van televisiereeks Thuis zullen lopen dit jaar. Bijna 500 'Family Runners' en 2.750 'Night Runners' schreven zich al op voorhand in. Dat is een absoluut record!" Ter plaatse inschrijven kan zaterdag in sporthal Rijschool vanaf 18 uur en kost 15 euro voor de Night Run en 5 euro voor de Family Run.





(BMK)