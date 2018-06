Pand onbewoonbaar na keukenbrand 06 juni 2018

De Leuvense brandweer rukte dinsdagavond omstreeks 20.30 uur uit voor een keukenbrand in de Riddersstraat.





"Het vuur sloeg snel over naar de eerste verdieping, maar uiteindelijk slaagden we er nadat we de zolder konden ventileren, toch snel in om het vuur te blussen. Het was een korte maar hevige brand die ontstond ter hoogte van een kast op het gelijkvloers", luidt het bij de brandweer. Uit verschillende hoeken werd vermoed dat het om brandstichting ging en het parket werd ook ter plaatse gestuurd om de oorzaak van de brand te bepalen. Dat het effectief om brandstichting ging, kon gisteravond niemand bevestigen, noch ontkrachten. "Onze politieploegen hebben een erg vuil pand aangetroffen, met daarin geen bewoners meer aanwezig. Bij de brand zijn dus geen gewonden gevallen. Op dit moment is het nog te vroeg om de oorzaak van de brand te kunnen achterhalen", vertelt Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie.





Het pand werd onbewoonbaar verklaard en zal volledig gerenoveerd moeten worden. Tijdens de brandweerinterventie werd de Riddersstraat door de politie afgesloten voor alle verkeer. (ADPW)