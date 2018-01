Pain Louvain nu ook in Wilsele 02u37 0 Foto Vertommen Karine Battesti in haar nieuwe zaak, Pain Louvain in Wilsele.

Op de Aarschotsesteenweg in Wilsele-Putkapel is sinds kort een nieuwe bakkerszaak geopend. De gespecialiseerde warme bakker met de naam 'Pain Louvain' opende vorige week donderdag de deuren. Pain Louvain doet wellicht een belletje rinkelen, aangezien deze zaak van Karine Battesti ook al in Leuven aanwezig is.





De bakkerij zelf is momenteel nog gevestigd in Attenrode-Wever, maar zou op termijn ook mee naar Wilsele verhuizen. Ook in Rotselaar heeft Karine een bakkerszaak. Vanuit Wilsele zou het brood binnenkort verdeeld worden naar de drie andere zaken. (ADPW)