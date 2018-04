Paasmars om 'Groote Oorlog' te herdenken 03 april 2018

02u26 0

LeCoTo (Leuvense Coördinatie tegen Oorlog, nvdr) en de Leuvense Vredesbeweging organiseerden gisteren een mars om stil te staan bij de herinnering aan 'Groote Oorlog in Leuven' die plaatsvond van 1914 tot 1918.





"We wandelden langs monumenten, beelden en gedenktekens in het Leuvens straatbeeld die ons herinneren aan de gruwel van '14-'18 in Leuven. We vertelden ook over de vele gelijkenissen met conflicten en oorlogen van vandaag. Denk maar aan de miljoenen vluchtelingen, toen en nu. Onze wandeling is ook een manifestatie tegen oorlog. Daarmee sluiten we aan bij de traditie van onze vroegere marsen naar Brussel tegen de oorlog in Irak (2003) en bij de al langer bestaande traditie van Paasmarsen voor de vrede in omliggende landen als Duitsland en Engeland. De wandeling werd afgesloten met een optreden van het strijdkoor Kontrarie in Hal 5", zegt Koen Ooms van LeCoTo. (BMK)