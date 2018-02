Paasfeesten Leuven zoekt gastgezinnen 06 februari 2018

Paasfeesten Leuven vzw is op zoek naar gastgezinnen voor de komende editie van het jaarlijkse folklorefestival.

"We moeten 120 gasten te slapen leggen bij gastfamilies in de regio Leuven en dat is een serieuze uitdaging", zegt Paul De Belder van de Werkgroep PR bij Paasfeesten Leuven vzw. Paasfeesten Leuven is een jaarlijks folklorefestival in hartje Leuven tijdens het lange Paasweekeinde. De 44ste editie vindt plaats van donderdag 29 maart tot dinsdag 3 april. "We nodigen elk jaar drie of vier gastgroepen uit. Voor 2018 hebben groepen uit Spaans Baskenland, Servië en Turkije hun deelname al bevestigd. Om die gasten te slapen te leggen, zoeken we gastouders in de wijde omgeving van Leuven. Praktisch betekent dit tenminste twee gasten een bed en ontbijt te geven en eveneens ook ervoor te zorgen dat de gasten tijdig op hun afspraken geraken. In ruil krijgt de gastfamilie gratis toegang tot het festival, een buffet op zaterdagavond, vijf dagen plezier en een kans om nieuwe vrienden uit alle uithoeken van Europa." Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de werkgroep Onthaal op het nummer 0478/ 924.963 of via e-mail op onthaal@paasfeestenleuven.be. (BMK)