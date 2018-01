P. Van Sant (58) overleden LEUVENSE MUZIEKSCÈNE BEGINT 2018 IN MINEUR MET VERLIES VAN BLUESPAREL BART MERTENS

Foto Vertommen P. Van Sant met Carine Coel, in wie hij naar eigen zeggen zijn soulmate had gevonden. Leuven De Leuvense bluesmuzikant P. Van Sant is op oudjaar overleden op 58-jarige leeftijd. Van Sant was al een tijdje ongeneeslijk ziek en verbleef sinds april in woon- en verzorgingscentrum Remy in Leuven. De Leuvense muziekscène begint het nieuwe jaar met een groot verlies.

Na de vreugde van oudejaarsnacht is Leuven wakker geworden met een stevige kater. Muzikant P. Van Sant overleed op 58-jarige leeftijd en dompelt de Leuvense muziekscène in diepe rouw. Na het overlijden van pianist Willem Wynants (49) midden december was het al heel wat stiller geworden in Leuven en met de dood van 'Sante' begint 2018 muisstil. Zowel Willem Wynants als P. Van Sant streden tegen kanker maar konden het gevecht niet winnen. P. Van Sant had de behandeling zelf stopgezet en kende zijn lot maar dat hij het nieuwe jaar niet zou halen, komt eerder onverwacht.





Soulmate

Op 30 december verscheen er in deze krant nog een interview met Sante waarin hij vertelde dat hij begonnen was aan zijn vierde leven. In woon- en verzorgingscentrum Remy had hij in Carine Coel een soulmate gevonden waarmee hij dag én nacht van het leven genoot. Tot zijn allerlaatste dag bleef P. Van Sant positief in het leven staan ondanks het feit dat zijn lot was bezegeld.





The Boxcars

"Dankzij Carine herleef ik helemaal. We gaan vaak samen op stap. Ik geniet met volle teugen", vertelde Sante nog in zijn allerlaatste interview. De Leuvense bluesparel had ook nog plannen met de beperkte tijd die hem nog restte maar de tijd om zijn levensverhaal te schrijven, kreeg hij niet meer. Dat verhaal begon op 1 mei 1959 toen P. Van Sant het levenslicht zag als Peter Vansantvoet. Nadat hij op zijn vijftiende de blues ontdekte, was er geen weg meer terug de jonge Sante die al vroeg succes had met The Boxcars. Na de finale van Humo's Rock Rally in 1982 volgde nog The New Boxcars en Double Aces. In 1996 besloot P. Van Sant om solo te gaan met enkele straffe albums als resultaat. Onder meer 'This hounddog is still howling', 'Escape in style' en 'Paradox Blues' bewezen eens te meer dat P. Van Sant een bluesparel was die de Amerikaanse bluestraditie in de aderen had stromen. Na de diagnose van keelkanker in het voorjaar van 2016 bracht Sante nog het album 'Roots/Raw/Real' uit als laatste wapenfeit in zijn lange muzikale carrière. Daarna verloor hij zijn stem door de ziekte.





Icoon

In de Leuvense muziekscène regent het ondertussen reacties op de dood van de 58-jarige muzikant. Mike Naert, directeur van muziekcentrum Het Depot, omschrijft P. Van Sant als een icoon. "Hij heeft geleefd voor drie zegt hij zelf in zijn laatste interview. Tot op zijn laatste dag beleefde hij nog mooie momenten. Zijn dood zat eraan te komen maar het nieuws komt toch hard aan." P. Van Sant zelf vreesde de dood echter niet. In april liet hij nog optekenen dat keelkanker hem vreemd genoeg de rust had bezorgd die hij een leven lang had gezocht. "Eigenlijk ben ik geen 58 maar bijna 200 jaar. Ik heb voor drie geleefd. Op een dag komt dan de man met de hamer", klonk het toen met een fluisterstem.





Op 30 december liet P. Van Sant nog optekenen dat hij op een dag zou uitdoven als een kaars maar dat de vlam voorlopig nog brandde. Amper één dag na die laatste boodschap doofde de vlam uit. Of zoals hij het zopas zelf nog fluisterde: "P. Van Sant zal er niet meer zijn maar mijn muziek blijft hier. Dat is mijn erfenis aan de wereld. Ik wil dat de mensen me herinneren als een pur sang muzikant die aan heel veel zijn kloten heeft geveegd. Mijn vrijheid heeft me veel gekost. Ik zal meer zeggen: het waren geen solden maar het was verdomme leven in het kwadraat."