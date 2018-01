Overvaller steekt uitbater nachtwinkel neer KOMPAAN AAN DE HAAL MET 2.000 EURO UIT KASSA ANDREAS DE PRYCKER

02u39 0 Vertommen Babul (57) werd maandag overvallen in zijn nachtwinkel op de Tiensesteenweg. Leuven Toen 'Babul' Munsoor Hossain (57) maandagavond in de nachtwinkel van zijn vrouw, Euro Food op de Tiensesteenweg in Heverlee, aan het werken was, kwam plots een gemaskerde man met een mes binnen. Hij stak 'Babul' in zijn linkerarm. De man werd bloedend naar het ziekenhuis gebracht, terwijl een tweede man 2.000 euro uit de kassa stal. Ondertussen is 'Babul' aan de beterhand. Van de twee daders is geen spoor.

"Ik was omstreeks 2 uur 's nachts samen met mijn vrouw, Lucky Azad, naar de televisie aan het kijken. Toen ik de deurbel van haar nachtwinkel hoorde rinkelen, ging ik een kijkje nemen. Voor mij stond een gemaskerde man. Hij had een gigantisch vleesmes bij en hij stak mij in mijn linkerarm zonder enige waarschuwing. Hij vroeg zelfs niet naar geld of sigaretten. Ik begon zwaar te bloeden en liep naar buiten om hulp te zoeken. Ondertussen kwam er een tweede gemaskerde man de winkel binnen. Hij ging er met het geld vandoor. Dat moet zo'n 2.000 euro geweest zijn", vertelt Babul minder dan 24 uur na de feiten.





Hij beseft dat hij geluk gehad heeft. "Ik was erg zwaar aan het bloeden, maar het is een geluk bij een ongeluk dat die persoon mij in mijn arm heeft gestoken", klinkt het. Een deel van de Tiensesteenweg lag na de overval onder het bloed. Door de messteek en het vele bloedverlies moest Babul naar het ziekenhuis gebracht worden.Daar werd de steekwonde verzorgd. Hij is intussen wel opnieuw thuis.





De Tiensesteenweg lag vol bloedvlekken na de steekpartij. De daders gingen aan de haal met de inhoud van de kassa, goed voor zo'n 2.000 euro.

Geen spoor van daders

Van de twee daders, vermoedelijk late twintigers met donkere huidskleur, is voorlopig geen spoor. "Het labo kwam vannacht ter plaatse om sporenonderzoek verrichten. De lokale recherche van PZ Leuven zet het onderzoek verder", klinkt het bij het parket van Leuven.





Mogelijk kunnen camerabeelden hen een handje helpen. "In onze nachtwinkel zijn geen beelden, maar misschien zijn er van frituur Tivoli wel beschikbaar. Ik hoop het alleszins, want die daders moeten hun verdiende loon krijgen", klinkt het bij de vermoeide Babul. "Ik heb nauwelijks kunnen slapen. Tot 7 uur 's ochtends ben ik in het ziekenhuis geweest, en daarna heb ik vijf volle uren de politie te woord gestaan. Dus ik kan nu wel wat rust gebruiken", aldus Babul.





