Overvaller riskeert drie jaar cel 17 februari 2018

Leuven Een 33-jarige man uit Lubbeek riskeert drie jaar cel voor twee overvallen.

G.B. was met een vriend 's avonds op 2 november 2016 cocaïne aan het snuiven op een appartement in Leuven. Toen het geld op was, nam hij een BB-gun en trok hij het centrum in. Daar bedreigde hij een koppel en eiste hij hun portefeuille. Daarop trok hij opnieuw naar het appartement van zijn vriend om vervolgens een flat in hetzelfde gebouw binnen te vallen. Een nietsvermoedende bejaarde dame kreeg eveneens het wapen op haar gericht met de eis om geld. De BB-gun gooide hij achteraf in de bosjes. "Iemand een slachtoffer noemen van zijn verslaving noemen is misschien een brug te ver", bemerkte de procureur. Die vroeg 3 jaar cel voor de dertiger en drie maanden voor zijn vriend die verstek liet gaan. De verdediging vroeg een straf met uitstel maar kon zich ook vinden in een werkstraf voor de Lubbekenaar. De advocaat had het over een 'dwaze nacht' en een stukgelopen tweede relatie. Vonnis 19 maart. (KAR)