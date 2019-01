Overvaller krantenwinkel Casablanca moet 75.000 euro aan slachtoffer Ayoub A. (21) en kompanen werden geklist na VTM-programma Faroek Kim Aerts

10 januari 2019

18u59 0 Leuven Overvaller Ayoub A. (21) uit Tienen moet goed 75.000 euro betalen aan een medewerkster van krantenwinkel Casablanca in Kessel-Lo. Vier jaar geleden pleegde A. - toen minderjarig - een gewapende hold-up met vier kompanen terwijl de vrouw aan het werk was. De buit bedroeg amper 2.000 euro.

Met drie vielen ze rond sluitingstijd op 14 januari 2015 krantenwinkel Casablanca aan het Prins-Regentplein in Kessel-Lo binnen. Twee anderen hielden de wacht in de auto. An Bervoets (56), uit het Limburgse Kermt, was op dat ogenblik aan het werk in de winkel. Ze werd bedreigd met een geweer. Met een gebrekkig Frans accent vroegen de daders naar de kluis. Omdat er geen brandkast was, roofden ze de kassa leeg en namen ze drie farden sigaretten mee en enkele buskaartjes. Samen goed voor zo’n 2.000 euro. Ze probeerden nog de ringen van de vrouw te stelen maar dat lukte niet. Alles werd gefilmd door de bewakingscamera’s maar het was geen evidentie om het vijftal op te sporen. Daarvoor werd beroep gedaan op het VTM-opsporingsprogramma van Faroek.

Telefoontap

Een telefoontap na de uitzending deed het vijftal uiteindelijk de das om. Achteraf voerden Imad E.A. (24) uit Mechelen en Brinet H. (24) en Aykel B. (24) uit Leuven naarstig telefoongesprekken. Ook de twee minderjarigen, waaronder Ayoub A., lieten zo van zich horen. Brinet H. en Aykel B. kregen ieder een werkstraf van 200 uren omdat zij op wacht stonden in de vluchtauto. Imad E.A. kreeg 2 jaar cel voor zijn aandeel. Een minderjarige moest zich voor de jeugdrechter verantwoorden. Ayoub A. werd uit handen gegeven en kreeg een proces achter gesloten deuren voor een speciale jeugdkamer van de correctionele rechtbank.

Voor hem krijgt de overval nog een financieel staartje. De medewerkster legde een strafklacht neer met burgerlijke partijstelling. A. moest zich daarom voor de strafrechter in Leuven verantwoorden maar hij daagde nooit op. Zijn advocaat dumpte hij. De rechter oordeelde nu dat A. het slachtoffer een slordige 75.000 euro moet neertellen. Het grootste deel daarvan is een morele schadevergoeding. De rest van het bedrag dekt de materiële schade, esthetische schade en advocatenkosten. Eerst werden de ouders van A. nog mee aansprakelijk gesteld maar dat achtte de rechter niet nodig. De vraag is wanneer de vrouw haar geld zal zien. Ayoub A. heeft nog een celstraf van bijna 13 jaar openstaan voor meerdere overvallen. Op z’n palmares een filiaal van Albert Heyn, Exotic World en Ladbrokes in Leuven. Daarnaast pleegde hij nog hold-ups op een apotheek, een tankstation en een Game Mania. Zijn laatste wapenfeit dateert van 29 juni vorig jaar toen hij een gewapende overval pleegde op een Gamma in Oostende. Tien dagen eerder deed hij hetzelfde in de Aldi langs de J.P. Minckelerstraat in Leuven. Hij was toen vrij onder voorwaarden en knipte zijn enkelband door. Voor die laatste twee feiten riskeert hij in de rechtbank van Brugge nog eens 13 jaar cel. Vier slachtoffers vragen er een schadevergoeding van 14.000 euro. De rechter daar doet uitspraak op 4 februari.