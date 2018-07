Overvaller (21) rooft Gamma leeg DADER VAN GEWAPENDE OVERVAL OP ALDI OPGEPAKT NA NIEUWE HOLD-UP SIEBE DE VOOGT

04 juli 2018

02u29 0 Leuven Een 21-jarige man uit Tienen heeft bekend dat hij twee weken geleden de Aldi in Leuven overviel. Ayoub A. werd zaterdag opgepakt na een gewapende overval op een Gamma-vestiging in Oostende. Hij maakte samen met een kompaan 10.000 euro buit, maar weigert z'n handlanger te verlinken. In Leuven handelde hij voor zover geweten op eigen houtje.

Het Leuvense gerecht kreeg afgelopen weekend onverwachte hulp bij het oplossen van de gewapende overval op het Aldi-filiaal langs de J.P. Minckelerstraat. Een 21-jarige man uit Tienen biechtte de feiten op, nadat hij gearresteerd werd voor een nieuwe hold-up in Oostende. Ayoub A. werd naar aanleiding van die feiten zaterdag in de boeien geslagen door leden van het POSA-team in een hotelkamer in Middelkerke. Hoe de speurders de overvaller konden identificeren, is nog niet geweten. A. bekende tijdens z'n verhoor dat hij een dag eerder samen met een kompaan de Gamma in Oostende overviel.





10.000 euro buit

De overvallers drongen het gebouw rond 8.45 uur, kort voor de opening, via een zijdeur binnen en bedreigden de twee aanwezige personeelsleden. Ze eisten de inhoud van de kluis en namen de vlucht met zo'n 10.000 euro aan cash geld.





Geld al uitgegeven

Bij de huiszoeking in de hotelkamer van A. vonden de speurders slechts 2.500 euro van dat bedrag terug. Waar de rest van de buit zich bevindt, is niet duidelijk. A. verklaart dat hij de rest van het geld allemaal uitgaf. Van de tweede overvaller was gisteren nog geen spoor. A. houdt over zijn identiteit de lippen stijf op elkaar. De prille twintiger is dan ook geen doetje. Ondanks zijn jonge leeftijd, zou hij al meermaals veroordeeld zijn voor gewapende overvallen. Zelf beweert de Tienenaar het plannetje voor de overval in Oostende zelf beraamd te hebben.





Trucker bedreigd

Bovendien bekende hij tijdens z'n verhoor de dader te zijn van een gewapende overval in Antwerpen en die op de Leuvense Aldi. Ook daar werd de supermarkt op 18 juni kort voor openingstijd overvallen. De overvaller reed er omstreeks 7.45 uur de parking op met een bromfiets. Hij bedreigde een vrachtwagenchauffeur, die een levering aan het uitladen was, met een vuurwapen en dwong hem mee naar binnen. Samen met een winkelbediende wachtte hij de verantwoordelijke op. Hij dwong hem de kluis te legen en nam de vlucht met "een aanzienlijk bedrag", aldus het Leuvense parket.





Vrijdag voor raadkamer

Waarom Ayoub A. de gewapende overvallen precies pleegde, is nog niet duidelijk. Hij werd afgelopen weekend aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter en verschijnt vrijdag een eerste keer voor de raadkamer. Zijn advocaat kan voorlopig weinig kwijt over de zaak. "Ik kan enkel bevestigen dat mijn cliënt verklaringen heeft afgelegd over z'n eigen aandeel."