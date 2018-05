Overrompeling bij opening Burger King langs E40 19 mei 2018

02u31 0 Leuven Het derde restaurant van Burger King in ons land is een feit. Gisteren opende de nieuwe vestiging langs de E40 in Heverlee. En aan klanten was er alvast geen gebrek...

We hebben er even op moeten wachten maar sinds gisteren is het alle remmen los voor de fans van BURGER KING. De hamburgerketen opende om 10.30 uur de deuren langs de E40 in Heverlee in de richting van Brussel en kon meteen rekenen op de nodige belangstelling. Voor BURGER KING is het restaurant in Heverlee al de derde vestiging in ons land langs een snelweg nadat er vorige maand twee vestigingen werden geopend langs de E17 in Kruibeke. Overigens opent er kortelings ook een BURGER KING in Heverlee in de richting van Luik.





Het management van de hamburgerketen laat weten dat de nieuwe restaurants kaderen in een weldoordachte expansiestrategie in België. BURGER KING wil op termijn een heel netwerk van vestigingen openen langs Belgische snelwegen.





"Het snelwegrestaurant in Heverlee richting Brussel werd volledig gerenoveerd en biedt met een oppervlakte van 600m² plaats aan bijna honderd klanten. Via de binnenwegen is het restaurant bovendien gemakkelijk met de fiets bereikbaar voor studenten die binnenkort tijdens de blokperiode een studiepauze willen nemen. Omdat onze hamburgers pas worden gemaakt na het plaatsen van de bestelling, garanderen we de ultieme smaakbeleving, voor elke klant opnieuw", besluit Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium. (BMK)