Overleg Buurtcomités Kessel-Lo wil af van moordstroken en zwarte kruispunten Elf concrete voorstellen voor nieuw stadsbestuur Bart Mertens

15 februari 2019

18u45 2 Leuven Moordstroken afvoeren, zwarte kruispunten aanpakken en vrachtwagensluizen invoeren. Ook nog op het menu: leefstraten met duidelijk wegprofiel en kleuren. Verder ook nog actieve openbaarheid van bestuur en participatiecoaches voor belangrijke inspraakprocessen. Dat zijn een aantal van de vele ideeën die leven bij de leden van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo.

“Onze ideeën maken het verschil”, zegt Piet Van Meerbeek namens Overleg Buurtcomites Kessel-Lo. “Met heel wat ‘Kesselaars’ van straatcomités uit diverse hoeken van Kessel-Lo hebben we na hard werken een tekst klaar vol voorstellen die zo het bestuursakkoord van stad Leuven in kunnen. We kijken nu uit naar spoedig overleg met de bevoegde schepenen.”

Slimme verkeerslichten

Blijf de vraag: welke concrete voorstellen legt Overleg Buurtcomités Kessel-Lo op de tafel van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)? Eerst en vooral wil het comité correcte metingen om nauwkeurig op te volgen of het stadsbestuur erin slaagt om het aantal autoverplaatsingen met 20 % te laten dalen in deelgemeente Kessel-Lo. “Op die manier komen we tot een barometer van de verkeerssituatie”, zegt Piet Van Meerbeek. “We pleiten ook om de zone 30 in te voeren in alle woonwijken en die maximumsnelheid moet uiteraard ook gemeten worden, bijvoorbeeld door slimme verkeerslichten te gebruiken die op rood springen als een bestuurder te snel rijdt. Nultolerantie en politiecontroles spreken voor zich.” Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) kondigde de zone 30 in alle woonwijken overigens al aan in zijn verkiezingscampagne.

Lussensysteem

Blijft de vraag: ziet Overleg Buurtcomités Kessel-Lo ook een lussensysteem zitten vergelijkbaar met de lussen in de stadsdelen van Leuven? Uit de voorstellen van het comité blijkt dat zo’n lussensysteem een optie kan zijn om sluipverkeer tegen te gaan, voornamelijk in de omgeving van de Diestsesteenweg. Overleg Buurtcomités Kessel-Lo pleit verder voor een studie naar een rotonde op de aansluiting van de Martelarenlaan met de Diestsesteenweg. “De stad kan ook onderzoeken of een toeritdosering op de Vunt voor de Eénmeilaan een bijkomende oplossing kan bieden voor de files op het de Becker Remyplein en er moet ook werk gemaakt worden van een busbaan op de Tiensesteenweg in combinatie met randparkings. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in samenwerking met de buurtgemeenten. Overleg met Lubbeek en Bierbeek is dan weer noodzakelijk voor de situatie aan de Langelostraat–Koning Albertlaan om sluipverkeer tegen te gaan.”

Zwaar vervoer in woonstraten moet geweerd worden door overlaadcentra te voorzien buiten de leefwijken Piet Van Meerbeek van Overleg Buurtcomité Kessel-Lo

Het pleidooi van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo heeft ook veel aandacht voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. “Het Jan Vranckx-tracé moet bijvoorbeeld een volwaardige fietssnelweg worden”, zegt Piet Van Meerbeek. “En een systeem met deelfietsen is ook zeer welkom, net zoals fietssuggestiestroken en fietsen in beide richtingen waar dat nog niet is ingevoerd. Inzake bussen moet er geijverd worden voor hoogwaardig openbaar vervoer. Tot slot moet zwaar vervoer in woonstraten geweerd worden door overlaadcentra te voorzien buiten de leefwijken.” Het stadsbestuur neemt de voorstellen nu mee ter evaluatie maar komt pas binnen enkele maanden naar buiten met een concreet bestuursakkoord. Meer info: www.buurtcomiteskessello.be