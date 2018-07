Overlast in uitgaansleven: man doet zich voor als agent en vechtpartijen 30 juli 2018

Een dronken 31-jarige man uit Elsene maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag kabaal in de Diestsestraat. Een buurtbewoner deed zijn beklag en de man vertrok. De buurtbewoner zag echter dat de Brusselaar verderop een vrouw lastig viel. Toen hij tussenbeide kwam, werd hij gestampt door de dertiger. De politie kwam ter plaatse en nam de dronkaard mee. Een 32-jarige Leuvenaar gaf zich in het uitgaansleven uit als politieman. Hij probeerde naar eigen zeggen hiermee de politie te intimideren tijdens een controle. Dit had niet het verhoopte resultaat, voor deze aanmatiging van ambt werd proces-verbaal opgesteld.





Een vechtpartij liep in de nacht van zaterdag op zondag uit de hand. Twee groepen kregen het aan de stok met elkaar in een café. Een 24-jarige man uit Oud-Heverlee begon met glazen te gooien. Een 20-jarige man uit Hulshout werd in het gezicht geraakt, een 40-jarige portier werd in de hand gesneden toen hij tussenbeide kwam. Buiten ging een 19-jarige vriend van het slachtoffer op de vuist met de man uit Oud-Heverlee. De politie kwam tussen en kon verhinderen dat het verder uit de hand liep. De twee heethoofden werden meegenomen naar het commissariaat. (SVDL)