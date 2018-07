Overeenkomst voor fietssnelweg 17 juli 2018

02u48 0

De provincie Vlaams-Brabant heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de F25-gemeenten Holsbeek, Rotselaar en de stad Leuven. De fietssnelweg F25 verbindt Leuven met Kessel-Lo, Holsbeek-Plein, Wilsele-Putkapel, Rotselaar, Wezemaal, Gelrode en Aarschot. De fietssnelweg is 16 kilometer lang en volgt grotendeels het tracé van de spoorweg. Hierin engageert de provincie zich om haar rol op te nemen als trekker en bouwheer voor de realisatie van vier grote segmenten op deze fietssnelweg over een afstand van 9,5km. Er zal een ontwerpstudie opgestart worden voor de ontbrekende delen, om vervolgens over te gaan tot de aanleg van deze delen. De stad Aarschot neemt initiatief als bouwheer zijn voor een segment van 3 kilometer en gemeente Rotselaar voor 1,2 kilometer op deze fietssnelweg. De aanlegkost van de volledige route wordt geraamd op 13 miljoen euro. De eerste realisaties op het terrein zijn gepland vanaf 2020. (ADPW)