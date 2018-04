Oudste Hammondorgel naar SLAC/Conservatorium 17 april 2018

Het was gisteren een bijzondere dag voor Leuven Orgelstad want het oudste Hammondorgel verhuisde van de oude verpleegsterschool op de Kapucijnenvoer naar SLAC/Conservatorium.





Het gebeurt niet elke dag dat een uiterst zeldzaam Hammondorgel in originele staat wordt ontdekt. Dat scenario werd drie jaar geleden zowaar waarheid in Leuven waar in de kapel van de oude verpleegsterschool een uniek Hammondorgel werd gevonden achter een gordijn. Aangezien de school tegen de grond gaat, verhuisde het zeldzame orgel gisteren naar SLAC/Conservatorium en het is wel degelijk de bedoeling dat er opnieuw gespeeld zal worden op het Hammondorgel.





Volgens kenner André Montald ziet het unieke instrument als een uitdaging. "Het Hammondorgel dateert uit 1937", aldus André Montald. "Er is vele jaren lang niet op gespeeld. Het is uitdaging om er terug het goede geluid uit te krijgen gezien het feit dat de techniek dateert van voor de Tweede Wereldoorlog." Ondanks een stilte van meer dan 50 jaar zal het orgel echter opnieuw de juiste klanken produceren binnenkort voor de studenten van de academie. De stad Leuven is alvast trots dat er zo'n zeldzaam exemplaar in SLAC/Conservatorium staat sinds gisteren. (BMK)