Ouders kamperen aan Atheneum STAD STELT ZAAL COMENIUSGEBOUW OPEN VOOR OVERNACHTING

17 april 2018

02u56 0 Leuven In Atheneum De Ring in Leuven stroomden gisteren om 7 uur 's ochtends de eerste ouders toe die hun kind wilden inschrijven. Tegen 22 uur 's avonds stonden er al zo'n 130 kinderen op de lijst die de ouders zelf opstelden. Met 180 plaatsen in de aanbieding zat er niets anders op dan te overnachten in het nabijgelegen Comeniusgebouw.

Het was gisteren druk in school Atheneum De Ring in Leuven. Al vanaf 7 uur 's ochtends wandelden ouders de schoolpoort binnen om hun kind in te schrijven voor het eerste jaar van het secundair onderwijs.





Te vroeg want de inschrijvingen beginnen pas deze ochtend om 8 uur. Toch bleef het domino-effect niet lang uit. Tegen 8 uur waren er al een twintigtal ouders present en dat aantal steeg omstreeks 21.30 uur tot 130. "We hebben een democratische consensus gevonden", zegt ouder Pieter Verbeeck uit Wilsele. "We zijn overeengekomen dat er per naam op de lijst iemand aanwezig moet zijn als vertegenwoordiger. De namen op de lijst worden om de twee uur afgeroepen. Familieleden mogen elkaar wel aflossen."





Digitaal

In totaal zijn er 180 plaatsen beschikbaar in het eerste jaar. Daarvan zijn er een 80-tal al ingenomen door broers en zussen van kinderen die al les volgen in Atheneum De Ring. Verder zijn er ook 36 plaatsen voorzien voor zogenaamde indicatorleerlingen.





Dat zijn leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 en/of 2016-2017 recht hadden op een schooltoelage of kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs. "Vorig jaar moesten we 37 leerlingen weigeren wegens plaatsgebrek", zegt Rita Van Even, voorzitter van de Schoolraad. "De directie heeft besloten om de lijst van de ouders te volgen maar we delen geen bonnetjes met nummers uit. Dat mag niet want dan zijn we al aan het inschrijven nog voor de officiële inschrijvingen van start gaan. De opgestelde lijst is een initiatief van de ouders en niet van de school. Er moeten echt wel scholen bijkomen. Bovendien schrijven ouders hun kind op verschillende scholen in en kiezen daarna pas de school van hun voorkeur. Daardoor kunnen wij mensen op de officiële wachtlijst pas laat in de zomer een verlossend telefoontje geven over de vrijgekomen plaatsen."





Een digitaal inschrijvingssysteem kan het capaciteitsprobleem niet oplossen maar kan wel voorkomen dat ouders moeten overnachten in scholen. Het toeval wil dat er deze ochtend een digitaal systeem wordt aangekondigd in Leuven. "Alle secundaire scholen in Leuven, ongeacht het schoolnet, beginnen voor het schooljaar 2019-2020 met een digitaal en aanmeldsysteem, net zoals in het basisonderwijs. Tot nu toe had enkel de Katholieke Scholengemeenschap Leuven een online systeem", besluit schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a), die laat weten dat er volgend schooljaar ook 150 bijkomende plaatsen komen in Leuvense scholen.