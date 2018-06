Oudere man wordt onwel en overlijdt aan buskaaien 25 juni 2018

Aan de buskaaien van De Lijn aan het Leuvense station is zaterdagavond rond 20.45 uur een oudere man onwel geworden en overleden. De man werd onwel ter hoogte van buskaai vijf en zakte in elkaar. Al snel werd duidelijk dat het niet om een verdacht overlijden ging. Er was even hinder voor het busverkeer gezien er vier buskaaien ontruimd werden om de politie en brandweer hun werk te laten doen. (SVDL)