Oude Markt wordt even één groot springkasteel 22 maart 2018

02u29 0

De Oude Markt in Leuven was gisteren het toneel van de Big Jump Run. De studenten van Industria bouwden een gigantische rij van springkastelen die wel honderd meter lang was en dat hindernissenparcours leverde uiteraard hilarische taferelen op.





In drie verschillende categorieën streden de studenten om de hoogste eer. "In de eerste categorie streden zes Leuvense studentenverenigingen (VTK, Apolloon, VRG, Ekonomika, Medica en Industria, nvdr) tegen elkaar voor de beste gemiddelde tijd.





In de tweede categorie namen vriendengroepen van tien personen het tegen elkaar op en in de laatste categorie liep iedereen voor zichzelf door de springkastelen om de snelste tijd neer te zetten. Het werd uiteindelijk een onvergetelijke namiddag op de bakermat van het Leuvense studentenleven", aldus de organisatoren. (BMK)