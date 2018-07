Oude Markt maakt zich klaar voor avond vol meezingers 26 juli 2018

Deze zaterdag is het opnieuw Leuven Zingt op de Oude Markt, oftewel een heel plein dat alle mogelijke meezingers meebrult. Van 'Sweet Caroline', over 'Eviva España, tot 'Ik Hou Van U', de Oude Markt staat zaterdag vanaf 19.30 uur afgeladen vol voor dit jaarlijke zangevenement. "Het doel is simpel: met het gratis tekstenkrantje in de hand met zoveel mogelijk mensen de beste nummers uit het collectieve muziekgeheugen zingen, en dat in de zomerse buitenlucht", vertelt Kris Peeters van Leuvenement. De volledige playlist is terug te vinden op www.leuvenzingt.be. (ADPW)