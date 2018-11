Oude Markt krijgt eerste MOOSE-bar Après-ski hut in voormalig pand van legendarisch café De Colff Bart Mertens

07 november 2018

18u00 0 Leuven Na de succesverhalen in Hasselt en Antwerpen opent er ook in Leuven een MOOSE-bar. Dat is een après-ski hut in ware Tirolerstijl, inclusief dierenhuiden en rood-wit geblokte gordijntjes. De MOOSE-bar neemt vanaf 22 november haar intrek in het pand waar ooit het legendarische café De Colff onderdak vond op de zogenaamde langste toog.

De hoogdagen van café De Colff liggen al ver achter ons, maar veel Leuvenaars zullen zich ongetwijfeld legendarische avonden herinneren met onder meer wijlen Wino en huidig uitbater van café Villa Artois Kristof ‘Dike’ Van Camp. Onder meer dat duo, maar ook vele anderen, maakten van café De Colff jarenlang ‘the place to be’ op de Oude Markt in Leuven. Helaas kwam er een einde aan dat succesverhaal. Ook café De Kult vond onderdak in het grote horecapand, maar ook die zaak bleef niet bestaan. Daarna volgde een periode van leegstand die nu ten einde komt met de komst van de MOOSE-bar. Meer concreet: een après-ski bar in het epicentrum van het Leuvense uitgaansleven.

Tomorrowland

“Na het gigantische succes in Antwerpen en Hasselt opent MOOSE bar nu ook een vestiging in Leuven”, aldus de initiatiefnemers. “Dat is goed nieuws voor wie dit jaar niet op wintersport kan, maar toch wil genieten van één van de leukste momenten van een skivakantie: de après-ski. Hasselt en Antwerpen hadden vorige winter al een MOOSE-bar en afgelopen zomer was het ook een succes op festival Tomorrowland. Nu breiden de gezellige après-ski hutten uit met maar liefst vier nieuwe locaties: Mechelen, Gent, Kortrijk én Leuven.”

Wat te verwachten? Een authentieke en gezellige houten berghut in ware Tirolerstijl, inclusief dierenhuiden en rood-wit geblokte gordijntjes. “En veel ambiance”, aldus de initiatiefnemers. “Wie après-ski zegt, denkt meteen aan sfeervolle feestjes in houten chalets tussen de besneeuwde Oostenrijkse bergtoppen. Dankzij de MOOSE-bar moet je het land niet meer uit voor een stevige après-ski waar je helemaal kan ‘losgehen’. Vrolijke après-ski muziek, Timemachine Party’s, Goet Fout en Plezant Gênant, live-optredens en halve liters bier en shotjes geserveerd door jongens en meisjes gekleed in authentieke Lederhosen en Dirndls, maken het plaatje compleet.”

MOOSE-bar Leuven is vanaf 22 november elke donderdag, vrijdag en zaterdag open vanaf 19 uur. Iedereen welkom, zelfs in lederhosen of ski-kledij. “Bij MOOSE bar geldt maar één regel: hoe gekker, hoe beter!”