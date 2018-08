Oude Markt kleurt paars op Half Oogst BAND VAN PRINCE PAKT FESTIVALGANGERS MOEITELOOS IN ANDREAS DE PRYCKER

13 augustus 2018

02u38 0 Leuven Zo'n 23.000 bezoekers hebben het afgelopen weekend genoten van het nieuwe festival Half Oogst. Hét moment om naar uit te kijken was het optreden van The New Power Generation celebrating Prince. Zij stelden niet teleur. De fans kraaiden van de pret en ook mensen die de muziek niet goed kenden, genoten zichtbaar.

Met de urban weekender Half Oogst werd Het Groot Verlof afgesloten. Een dikke 23.000 bezoekers genoten van een weekend dans, funk en 'all things urban'. Absolute uitschieter was het optreden van The New Power Generation celebrating Prince die een volle Oude Markt moeiteloos liet meezingen met een hele rist Prince-klassiekers. Maar er waren natuurlijk nog heel wat uitschieters.





Zo bracht Coely op zaterdag het toegestroomde publiek in vervoering met een fantastische show. "Zaterdag was een topdag voor het jeugdige publiek", weet schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V). "Niet enkel Coely maar ook Stikstof en TheColorGrey konden op heel wat bijval rekenen van het jonge (en iets oudere) volkje. Zondag was het dan weer genieten van 't Hof van Commerce, Grandmaster Flash en natuurlijk The New Power Generation celebrating Prince."





Club Kiosk

Op het Hogeschoolplein lokte Club Kiosk massaal het meer dance-gerichte publiek. Het werd voor twee avonden een echte club. Op de Grote Markt was het dan weer kijken en meedoen met de b-boys die er weer een spetterende beleving van maakten. En natuurlijk mocht de Soul Train ook niet ontbreken. Dit weekend was er eentje voor de dansers. Programmator Mike Naert toonde zich in de wolken met The New Power Generation celebrating Prince. "Dichter als dit kan je niet meer komen bij Prince en zijn rijke muzikale erfenis", legt Mike Naert uit. "Dit is geen gewonde tribute-band, dit zijn de muzikanten die jarenlang met Prince op het podium hebben gestaan. Zij ademen de muzikale nalatenschap van de artiest die ons helaas te vroeg heeft verlaten. Het concert van zondag op de Oude Markt is het enige in ons land dit jaar. En het ziet er momenteel niet naar uit dat de band snel zal beginnen aan een nieuwe wereldtournee", zegt Naert.





Enkele jaren geleden stond Marktrock nog op het programma rond deze tijd van het jaar, maar dat is zoals bekend voltooid verleden tijd. De 'moeder aller stadsfestivals' kon de verwachtingen niet meer inlossen nadat de originele vzw Marktrock de handdoek in de ring had gegooid en het stadsbestuur besloot uiteindelijk om een nieuw initiatief te lanceren.





Gevarieerd programma

Dat werd Half Oogst, een festival met een gevarieerd programma op verschillende locaties in de stad. Urban, soul, funk, performances, street art... Half Oogst had het dit weekend allemaal in huis en kan ondertussen stilaan een vaste waarde worden genoemd in het Leuvense zomeraanbod.