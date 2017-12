Oude Markt is klaar voor tiende Countdown 12.000 FEESTVIERDERS KUNNEN AFTELLEN NAAR 2018 ANDREAS DE PRYCKER

02u34 0 Vertommen Tijdens de vorige editie telden 12.000 feestvierders af naar het nieuwe jaar. Leuven Met Nieuwjaar in zicht staat de tiende editie van de Countdown op het programma. Zo'n 12.000 feestvierders worden op de Oude Markt verwacht om samen af te tellen naar het nieuwe jaar. Vuurwerk en eigen drank zijn verboden. De Leuvense politie vraagt om geen rugzakken mee te brengen als dat niet nodig is.

"De tiende editie mag een 'specialleke' zijn. Destijds, in 2008, zijn wij gestart met een lichtkrant, een grote spiegelbol en klein podium. Ondertussen bouwen we reeds voor de zesde maal een brug in het midden van de Oude Markt waar je onderdoor kan wandelen. Aan beide kanten van de brug hangt een groot LED-scherm waarop je de aftelling kan volgen", vertelt Erik De Rop van vzw Oude Markt. Dj's DROPP!E & Pete Knowles bouwen vanaf 22 uur de sfeer op naar het aftelmoment om middernacht.





Om 00.30 uur eindigt het feest op het plein, maar verder feesten kan in de meer dan 30 kroegen op de Oude Markt.





Extra toeters en bellen

"Voor deze tiende editie hebben we extra toeters en bellen voorzien in de vorm van spectaculaire veilige vuurfonteinen en stadionshooters. Een crew van 35 man staat paraat om alles veilig en vlot te laten verlopen, samen met de politie. Er is een hulppost van het Rode Kruis voorzien op de hoek van de Oude Markt en de Lavorenberg. Deze zijn permanent bereikbaar op het nummer 0477/96.19.38."





"Naar aanleiding van de weersvoorspellingen (het incident in Nieuwpoort, red.) is er voor de stabiliteit van het podium twee ton extra gewicht in de constructie geplaatst. Bovendien is op het podium een windmeter geplaatst zodat we tijdig kunnen ingrijpen indien de wind te fel wordt", legt De Rop uit.





Veiligheidsmaatregelen

Bij een groot feest horen tegenwoordig ook veiligheidsmaatregelen. Het is verboden om eigen drank mee te brengen en aan de buitenstanden zal drank in plastic bekers worden verkocht. "Wat vuurwerk betreft: het mag niet. Niet in het centrum van de stad en ook niet in de deelgemeentes. We kunnen niet alles controleren, maar zullen zeker controles uitvoeren", zo waarschuwt Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie. Terreurniveau drie is nog steeds van kracht. De politie vraagt daarom om geen rugzakken mee te brengen, al zijn handtassen wel toegestaan.





"De kans bestaat wel dat er een fouille gebeurt aan de ingangen. Als een rugzak niet nodig is, breng hem dan ook niet mee.", klinkt het bij Vranckx. Ook dit jaar zal er heel wat politie opgetrommeld worden. "De toegangswegen en het evenementterrein moeten constant gecontroleerd worden", zegt Vranckx nog.





"We verwachten dat de Oude Markt snel zal vollopen. Zorg dat je er op tijd bij bent. Schuif door richting het college zodat de Oude Markt zo veel mogelijk feestvierders aankan", klinkt het bij de organisatie.





"Binnen de Leuvense Ring is het verboden om rond te lopen met glazen of flessen. Hetzelfde geldt voor plastieken flessen of blikjes met sterke drank. Deze maatregel gaat in op 31 december om 20 uur en loopt tot 1 januari 8 uur 's morgens. Dit betekent ook dat nachtwinkels in die periode geen sterke dranken of andere alcoholische dranken verkopen. Binnen in de cafés is er een grotere keuze aan dranken", klinkt het.