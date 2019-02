Oude Markt favoriet actieterrein van zakkenrollers ADPW

22 februari 2019

De Oude Markt was in 2018 het favoriete actieterrein van zakkenrollers. Ook in 2017 was de Oude Markt de koploper met het hoogste aantal feiten van zakkenrollerij. In 2018 ging het om 135 feiten, zes meer dan het jaar voordien. Op de tweede plaats staat de Diestsestraat. Het aantal feiten stijgt daar van 33 naar 46 feiten. Toch is het aantal feiten van zakkenrollerij met 9,3% gedaald.

“In 2018 registreerden wij 438 feiten van zakkenrollerij. Dat is een daling met 45 feiten of 9,3% ten opzichte van 2017. Het aantal gauwdiefstallen gaat al sedert 2014 in dalende lijn. In 2012 (900 aangiftes) en 2013 (1.387 aangiftes) noteerden we nog echte piekcijfers”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Gemiddeld werden 37 feiten per maand aangegeven (in 2017 waren dat 40 feiten gemiddeld per maand). Een licht verhoogd aantal werd geregistreerd in de maanden januari (45), februari (48) en maart (54). In de zomermaanden juni (23), juli (30) en augustus (15) werden minder feiten gemeld.

“De Oude markt geldt als dé aantrekkingspool voor het uitgaansleven en de Diestsestraat en Bondgenotenlaan als dé winkelstraten bij uitstek zijn dus niet alleen bij het ruime publiek graag gezien, maar ook bij zakkenrollers. De feiten van zakkenrollerij zijn grotendeels op te splitsen in enerzijds de nachtelijke diefstallen in het uitgaansleven, anderzijds in de diefstallen overdag op de openbare weg zoals bijvoorbeeld aan een bushalte, op de bus of op de markt. De feiten overdag concentreerden zich vooral op vrijdagnamiddag en -avond, in de drukke winkelstraten en in de omgeving van het station. In 2018 verplaatsten zakkenrollers hun activiteiten overdag meer naar winkels en warenhuizen en waren ze iets minder actief op de openbare weg, op de bus en bushaltes”, zo verduidelijkt Vranckx.

De nachtelijke feiten speelden zich vooral af tijdens de drukke uitgaansnachten, met niet verwonderlijk pieken in de nacht van donderdag op vrijdag en die van vrijdag op zaterdag. De daders sloegen hun slag in het uitgaansleven op en rond de Oude Markt en Tiensestraat, veelal in horecazaken of op de openbare weg. De nacht van donderdag op vrijdag ligt de focus op het aanwezige studentenpubliek.

De aard van de buit komt in grote lijnen overeen met die van 2017 (documenten, geld en lederwaren en gsm’s), al werden er wel duidelijk minder gsm’s gestolen.

De politie beschikt over gegevens van 458 verschillende slachtoffers van gauwdiefstallen. 65,1% zijn vrouwen, 34,9% mannen. 378 van de slachtoffers hadden de Belgische nationaliteit (82,5%). Verder waren er onder meer 14 Nederlanders, 8 Spanjaarden, 6 Duitsers, 5 Chinezen en 5 Italianen. De nationaliteit van de overige slachtoffers is zeer divers. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 36 jaar. Het oudste slachtoffer was 89 jaar. 33 verdachten konden gevat en geïdentificeerd worden: 30 mannen en 3 vrouwen. 9 verdachten hadden de Belgische nationaliteit. Verder waren er 9 Algerijnen, 6 Marokkanen, 3 Sudanezen en 3 Afghanen.D e gemiddelde leeftijd van de verdachten was 25 jaar. De jongste verdachte was 16 jaar oud, de oudste verdachte was 69 jaar oud.