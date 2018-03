Oud kruidbier herleeft in Hopschieter LUVANIUM BRENGT UNIEKE SMAAK UIT 18DE EEUW TOT LEVEN BART MERTENS

29 maart 2018

02u38 0 Leuven Onze stad is alweer een bier rijker: Hopschieter. Die naam verwijst naar de 'koeieschieters', de bijnaam van de Leuvenaars. "Het Leuvense kruidbier bevatte al hop in de 18e eeuw. Hopschieter is geïnspireerd op dat kruidbier en is een hoogblond bier met 8% alcohol", legt Bart Luts van Luvanium uit.

Leuven is al vele eeuwen een bierstad. Hoewel de stad vooral bekend is als de thuisbasis van brouwerij AB InBev met Stella Artois als paradepaardje wordt er in Leuven al eeuwenlang bier gebrouwen. Brouwerij Luvanium heeft al meermaals bewezen dat ze die traditie koesteren. Zo lanceerde Luvanium eerder al Luvanium Blond, Luvanium Tripel en zopas werd ook Luvanium Hopschieter op de bierliefhebber losgelaten. "Unieke smaken komen weer tot leven in moderne tijden", zegt Bart Luts van Luvanium. "We inspireren ons graag op oude brouwersboeken en geschriften om de vergeten Leuvense bieren en hun typische smaken opnieuw tot leven te brengen. Luvanium Hopschieter is daar een mooi voorbeeld van."





Het nieuwe bier is er inderdaad eentje met een geschiedenis die ver terug gaat in de tijd. "In de 18e eeuw bevatten de Leuvense bieren over het algemeen weinig hop", legt Bart Luts van Luvanium uit. "Het Leuvense 'kruidbier' was de uitzondering op die regel. Kruidbier werd in de Leuvense 'kruidketels' gebrouwen met gerst, tarwe en haver. Het bier werd in 1828 door dokter Vrancken beschreven als een bier dat zijn naam dankte aan de grote hoeveelheid hoppekruid of hop die werd toegevoegd aan het brouwsel. Na de bereiding werd het kruidbier vermengd met andere brouwsels die zonder hop werden gebrouwen en zo maakte men het Leuvens bier. Het kruidbier kon ook enkel en alleen door brouwers zelf geproefd worden en werd niet verkocht."





Hop uit Poperinge

Luvanium ging aan de slag met de oude recepten en kwam uiteindelijk tot Luvanium Hopschieter. "De naam van het nieuwe bier verwijst naar de 'koeieschieters', de oude bijnaam van de Leuvenaars. Het bier is geïnspireerd op het kruidbier van weleer en is een hoogblond bier met een alcoholpercentage van 8 %. We gebruiken Belgische hop uit Poperinge. Hopschieter combineert het subtiele aroma en de aangename bitterheid van Belgische hop met het zachte en frisse karakter van tarwe en haver", aldus Bart Luts tijdens de voorstelling van Luvanium Hopschieter in Gastrobar Hop aan de Vaartkom die ook wijnkenner en Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) kon bekoren. Luvanium Hopschieter is verkrijgbaar in heel wat Leuvense horecazaken en in verschillende winkels. Je kan het nieuwe bier ook proeven tijdens Food&Hops op 21 en 22 april in het Comeniusgebouw.