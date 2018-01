Oud-brandweerman Felicien Vanderwegen (84) overleden 02u27 0

Felicien Vanderwegen, oud-adjudant van de Leuvense brandweer, is onlangs overleden op 84-jarige leeftijd. De man verkeerde al een tijdje in mindere gezondheid en overleed in woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek. De geboren en getogen Leuvenaar schopte het tot brandweerman en zoon Dany kreeg van hem de brandweermicrobe over. helaas liet Dany het leven in een op het eerste gezicht onschuldige brand in De Dry Coppen in de Leuvense Schrijnmakersstraat op 3 februari 1991. Vrienden en familie namen dinsdag afscheid van Felicien in de Sint-Kwintenparochiekerk in Linden. Nadien volgde de bijzetting van de urne in het columbarium op de Parkbegraafplaats Diestseveld te Kessel-Lo in intieme kring. Felicien laat zijn partner, Maria Hombroeckx, en heel wat klein- en achterkinderen na. (ADPW)