Osteria Michele krijgt digitaal reclamebord cadeau

De Leuvense horecazaak Osteria Michele werd onlangs geselecteerd voor het Telenet Business-initiatief 'Scoor Lokaal Met Digitaal'. De DigiBuzz, het grote digitaal reclamebord op wielen van Telenet Business, zorgde voor wat extra reclame voor de zaak. Naast deze rijdende reclame, kreeg de zaak ook nog een Facebookcampagne en een week lang gratis digitaal advies met opvolging cadeau. Dit alles kadert in het initiatief 'Scoor Lokaal Met Digitaal', waarmee Telenet Business zoveel mogelijk Vlaamse ondernemers en KMO's wil ondersteunen bij het online promoten van hun business. Begin november kregen meer dan 25.000 lokale ondernemers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Telenet Business-actie. Ook Michele Mallaci Bocchio van Osteria Michele schreef zich in en was bij de meer dan 200 ondernemers die werden geselecteerd.





(ADPW)