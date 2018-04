Oriëntatieparcours voor kinderen met beperking 11 april 2018

In het Provinciedomein in Kessel-Lo is zopas een oriëntatieparcours voor kinderen met een beperking geopend.





"We blijven investeren in infrastructuur", zegt gedeputeerde Walter Zelderloo.





De Week van de Provinciedomeinen had een neiuwigheid in petto voor het Provinciedomein in Kessel-Lo. Zopas openden gedeputeerden Walter Zelderloo en Marc Florquin het nieuwe oriëntatieparcours voor kinderen met een beperking. Ze kregen daarvoor de hulp van Chris Addiers van oriëntatiesport. "De provinciedomeinen zijn onze uithangborden', zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor Provinciedomeinen. "Daarom blijven we investeren in infrastructuur zodat alle inwoners zich in de domeinen kunnen ontspannen in een moderne omgeving. Daarom zijn we blij dat we het nieuwe oriëntatieparcours voor kinderen met een beperking kunnen openen."





Als Vlaams-Brabantse kick off van de Week van de Provinciedomeinen was er na de officiële inhuldiging ook nog een picknick op de evenementenweide. Bezoekers konden tijdens hun lunch genieten van verrassende animaties. Tijdens de Week van de Provinciedomeinen organiseren de Vlaams-Brabantse domeinen samen overigens zeventien activiteiten. "De bezoekers kunnen er terecht voor een breed aanbod dat varieert van wandelen in een rustige groene omgeving tot avontuurlijke activiteiten in openlucht", aldus gedeputeerde Walter Zelderloo. (BMK)