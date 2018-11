Orde van de Pietermannen opent carnavalsseizoen KAR

13u47 0 Leuven De Orde van de Pietermannen, de Leuvense stadscarnavalsvereniging, heeft het 51ste carnavalsseizoen afgetrapt. Volgend jaar zal er ook voor de eerste maal een kindercarnavalsstoet door het centrum trekken.

“De Pietermannen hebben de lagere scholen van het Leuvense aangeschreven om naar de interesse voor een kindercarnavalsstoet te polsen”, legt bestuurslid Marc Juchtmans uit. “De reacties waren positief en al zeker drie scholen zijn ingegaan op de uitnodiging. Andere scholen nemen het nog in overweging. Ook de jeugdwerking van ijshockeyclub de Chiefs zal van de partij zijn. In de ijshockeywereld is het gebruikelijk dat er een goede band bestaat met de carnavalverenigingen. Het prinsenpaar van Loven werd reeds uitgenodigd om de face-off te geven bij een wedstrijd van de Chiefs. Momenteel bestaat er wederzijdse interesse om in de toekomst samen te werken tijdens evenementen. Zo is er sprake van onze dansgarde “de Dansmiekes” in te zetten bij thuiswedstrijden van de Chiefs”, vertelt Juchtmans. Na 50 jaar wordt de prinsentitel ook opengesteld voor vrouwelijke kandidaten. “Leuven kent reeds twee prinsessen maar die maakten telkens deel uit van een prinsenpaar ter gelegenheid van een jubileumjaar. Nu dienen er zich effectief vrouwelijke kandidaten aan.” De kindercarnavalsstoet vertrekt op 1 maart volgend jaar vanaf het Miniemeninstituut. Twee weken later op vrijdag volgt dan het internationaal Prinsenbal. De internationale carnavalsstoet is voorzien op zaterdag 16 maart. De stoet vertrekt op het Sint-Jacobsplein om vervolgens door het centrum te trekken.