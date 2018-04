Opvolger Orient opent in mei UITBATERS BLAZEN LEGENDARISCH CAFÉ NIEUW LEVEN IN BART MERTENS

04 april 2018

02u25 0 Leuven Het legendarische café Orient op de Oude Markt in Leuven sloot eind maart 2017 de deuren. Nadien raakte bekend dat de panden van café Intro en restaurant Beluga mee geïntegreerd zouden worden in de opvolger van Orient. Eind mei opent de nieuwe zaak met een oppervlakte van 150 vierkante meter de deuren.

Eind maart vorig jaar was het druk in café Orient. De stamgasten genoten toen van het allerlaatste feestje in de legendarische zaak op de Oude Markt waar ooit Jean-Pierre Van Rossem zijn Ferrari nog voor de deur parkeerde. Zelfs de Rode Duivels kwamen ooit langs in de populaire zaak die van 1984 tot 2009 werd uitgebaat door Luc en Guy Ponsaerts. Daarna volgde het hoofdstuk onder leiding van Erik De Rop, ook bekend als DJ Droppie en voorzitter van vzw Oude Markt. Helaas was het voor de vele trouwe stamgasten einde verhaal in maart 2017. Sinds die dag kijken de vaste klanten uit naar het nieuwe horecaverhaal dat bijna gaat beginnen. Eind mei opent de opvolger de deuren en de naam Orient wordt definitief verwezen naar de geschiedenisboeken.





"Dat klopt", zegt Erik De Rop (48) die samen met Ben Boogers en Jan Vandenplas in het nieuwe horeca-avontuur stapt. "De naam Orient komt niet terug maar er komen in het nieuwe café verwijzingen naar het succesvolle verleden. Zoals reeds aangekondigd werden de leegstaande panden van café Intro en restaurant Beluga mee geïntegreerd in de nieuwe zaak. Dat levert een oppervlakte van 150 vierkante meter op. De zaak is volledig vernieuwd, van het meubilair tot de elektriciteit. We hebben gekozen voor een warm interieur met houttoetsen, al zullen er ook kleurrijke elementen aanwezig zijn."





Drank aan tafel gebracht

"Qua publiek mikken we op twintigers en dertigers als klanten, maar iedereen zal zich thuis voelen in onze zaak", gaat Ben Boogers (27) verder. "We willen een verrijking zijn voor het bestaande aanbod in Leuven. Je zal ook iets kunnen eten maar we blijven uiteraard wel een café waar je veel plezier kan maken. We zullen ook 's nachts met barmannen werken die de drank tot bij de klanten brengen."





Voor mede-uitbater Jan Vandenplas (27), tot voor kort aan de slag in Bar Nine, is de nakende opening wel bijzonder. In 2015 won hij nog de Stella Artois World Draught Master in Londen en voor het eerst in zijn leven zal hij geen Stella Artois, maar Cristal gaan tappen. "Het lijkt een beetje vloeken in de kerk maar ik neem al mijn ervaring mee om de klanten een lekkere Cristal voor te schotelen. Ik geloof 200% in de producten die we zullen aanbieden." Blijft de vraag: welke naam krijgt de nieuwe zaak? "Die houden we nog even geheim. Binnenkort meer nieuws daarover maar we houden het graag een beetje spannend", besluit Erik De Rop.